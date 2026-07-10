В Україні змінюються правила видачі посвідчення водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів.

Що відомо про нові правила видачі посвідчення водія та допуску громадян до керування транспортом, читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Нові правила видачі посвідчення водія: як зміняться терміни

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, головною метою нововведень є поступове приведення українського законодавства у відповідність до європейських стандартів і підвищення безпеки дорожнього руху.

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Однією з головних змін стане новий термін дії посвідчення водія, який залежатиме від категорії транспортного засобу.

Яким буде термін дії посвідчення водія

Згідно з новими правилами, водійське посвідчення для власників мотоциклів і легкових автомобілів видаватимуть на 15 років. Це стосується категорій А1, А, В, В1 та ВЕ.

Натомість водії, які керують вантажним і пасажирським транспортом, отримуватимуть посвідчення строком на п’ять років. Такі вимоги поширюються на категорії С, С1, D, Т та їхні відповідні підкатегорії.

За словами Ігоря Клименка, різний строк дії документів відповідає європейській практиці та враховує рівень відповідальності водіїв різних категорій транспорту.

Що зміниться у правилах допуску громадян до керування транспортом

Відновлення обов’язкових медичних оглядів стане однією з головних умов обміну документа.

Це означає, що водії легкових автомобілів проходитимуть медичний огляд під час заміни посвідчення раз на 15 років. А от водії автобусів, вантажівок та іншого комерційного транспорту повинні приходити до медиків кожні п’ять років.

У МВС пояснюють, що регулярна перевірка стану здоров’я має підвищити безпеку дорожнього руху та відповідає підходам, які вже діють у країнах Європейського Союзу.

Чи потрібно складати іспити повторно

Нові правила видачі водійських прав не передбачають повторного складання теоретичного чи практичного іспиту під час планового обміну посвідчення.

Повторно проходити екзамени не доведеться, якщо інше не буде передбачено законодавством.

Ба більше, усі посвідчення, видані раніше, залишаються чинними до закінчення строку дії, зазначеного в документі. Обмінювати їх достроково не потрібно.

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