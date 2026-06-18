Ветерани та сім’ї полеглих героїв зможуть отримати іпотеку єОселя під 3%
- Ветерани війни та родини загиблих захисників і захисниць України зможуть отримати іпотеку за програмою єОселя під 3% річних.
- Держава компенсуватиме відсоткову ставку за кредитом протягом перших 10 років.
Ветерани війни та родини загиблих захисників і захисниць України матимуть можливість скористатися кредитуванням за державною програмою єОселя за пільговою ставкою 3% річних.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Пільгова іпотека для ветеранів і родин загиблих військових
За її словами, держава компенсуватиме відсоткову ставку за кредитом протягом перших десяти років.
– Ветерани та сім’ї полеглих героїв зможуть отримати пільгову іпотеку єОселя лише під 3%. Держава компенсуватиме їм процентну ставку до 3% протягом перших 10 років, до 6% з 11 року, – написала вона в Telegram.
Як зазначила Свириденко, нововведення набудуть чинності через місяць.
Крім того, прем’єр-міністерка повідомила про запровадження нових норм площі житла для всіх учасників програми.
Для квартир передбачені такі нормативи:
- 52,5 кв. м – для однієї особи;
- 73,5 кв. м – для сім’ї з двох або трьох осіб;
- додатково по 21 кв. м – на кожного наступного члена сім’ї, починаючи з четвертого, але загальна площа не може перевищувати 115,5 кв. м.
Для житлових будинків встановлено такі норми:
- 62,5 кв. м – для однієї особи;
- 83,5 кв. м – для сім’ї з двох або трьох осіб;
- додатково по 21 кв. м – на кожного наступного члена сім’ї, але не більше ніж 125,5 кв. м загальної площі.
– Ми і надалі покращуватимемо умови програм для наших захисників, ветеранів та їх сімей. Деталі програми та подача заявки у Дії, – підсумувала прем’єрка.
Нагадаємо, уряд запустив у застосунку та на порталі Дія новий сервіс для ветеранів, ветеранок і членів їхніх родин.
Завдяки одній електронній заяві вони можуть одночасно оформити кілька державних послуг без потреби окремо звертатися до різних установ.