На Львівщині відкрили 20-й центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі Повернення, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками. Щороку понад 4 тис. військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх родин зможуть отримувати тут безоплатну психологічну, психіатричну й психосоціальну допомогу.

Проєкт Повернення — приклад успішного партнерства між приватним сектором і державою, у межах якого благодійники створюють сучасні, комфортні й безбар’єрні центри ментального здоров’я на базі державних та комунальних медичних установ.

На Львівщині запрацював центр Повернення

У центрі Повернення облаштовано чотири кабінети для індивідуальної терапії, дві кімнати для групових занять, двомісну палату денного стаціонару з багатофункціональними медичними ліжками, маніпуляційний кабінет, рецепцію із зоною очікування та інклюзивні санвузли.

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Особливу увагу приділено безбар’єрності простору: у центрі передбачено широкі дверні отвори, відсутні пороги, використано антиковзке покриття для підлоги, а санвузли адаптовано для людей, які користуються кріслами колісними.

— Ми розвиваємо мережу центрів Повернення по всій Україні, щоб військові, ветерани та їхні родини мали доступ до фахової допомоги поруч із домом і могли звернутися по неї своєчасно, не чекаючи, поки стан суттєво погіршиться. Порушення сну, постійна тривога, емоційне виснаження чи труднощі у стосунках — це вже достатні причини звернутися до фахівця. На жаль, страх осуду та упередження досі стримують багатьох людей від такого кроку. Тому для нас важливо не лише забезпечити доступ до безоплатної допомоги, а й змінити ставлення до турботи про ментальне здоров’я. Звертатися по підтримку має бути так само природно, як і дбати про фізичне здоров’я, — розповіла Світлана Гриценко, керівниця проєкту Повернення.

У межах проєкту Повернення центр забезпечено сучасним обладнанням і матеріалами для терапевтичної роботи. Зокрема, встановлено систему психологічного розвантаження та управління стресом Shiftwave System (США). Для занять використовують матеріали для арттерапії, метафоричні асоціативні карти, психологічні ігри, антистресові й тактильні засоби. Професійну бібліотеку центру поповнили 40 книгами з психології, психіатрії та психотерапії.

З відвідувачами працює мультидисциплінарна команда: психіатри, клінічний психолог, лікар-психотерапевт і медичні сестри. За потреби долучаються фахівець із супроводу ветеранів та соціальний працівник лікарні. Допомогу надають безоплатно в амбулаторному форматі.

Фахівці працюють з наслідками стресу, тривожними й депресивними станами, посттравматичним стресовим розладом, труднощами адаптації, психосоматичними, органічними та психотичними розладами. Застосовують доказові методи, зокрема когнітивно-поведінкову й травмоорієнтовану терапію, техніки стабілізації та саморегуляції, психоедукацію.

Проводять індивідуальні й групові консультації, заняття з арттерапії, а також консультують онлайн. У роботі дотримуються принципів конфіденційності, поваги до прав людини, емпатійного підходу й недопущення стигматизації.

— Наслідки бойового досвіду можуть проявлятися розладами сну, підвищеною тривожністю, нав’язливими спогадами, порушеннями пам’яті та уваги. Особливої уваги потребують люди після мінно-вибухових травм, які можуть супроводжуватися порушеннями когнітивних функцій та емоційно-поведінковими змінами.

У нашому центрі мультидисциплінарна команда фахівців забезпечує комплексну оцінку стану пацієнтів, індивідуальний підхід до лікування, психіатричний супровід, психотерапію та психологічну підтримку. Важливою частиною відновлення є також робота з родинами, адже наслідки бойового досвіду впливають не лише на військових, а й на їхні стосунки з близькими та якість життя всієї сім’ї, — зазначила Ольга Кітура, завідувачка центру ментального здоров’я Повернення на Львівщині.

Сьогодні всеукраїнська мережа Повернення об’єднує 20 центрів ментального здоров’я. Вони працюють у Вінниці, Дніпрі, Житомирі, Івано-Франківську, Києві та Київській області, Кременчуці, Кропивницькому, Луцьку, Львові, Одесі, Полтаві, Рівному, Тернополі, Ужгороді, Хмельницькому, Чернівцях, Черкасах і Чернігові, а також на базі однієї з медичних установ Національної гвардії України.

На першому етапі проєкту заплановано відкриття щонайменше 25 центрів по всій Україні, які щороку зможуть надавати підтримку понад 100 тис. військових, ветеранів та членів їхніх родин.

Контакти центру Повернення на Львівщині:

Адреса: м. Винники, вул. Івасюка, 31

м. Винники, вул. Івасюка, 31 Телефон для звернень: +380 66 107 70 97

+380 66 107 70 97 Електронна пошта: lviv@povernennya.org

Фото: Центр ментального здоров’я Повернення

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