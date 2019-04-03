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У яких банках видають теплі кредити (СПИСОК)

В Україні чотири банки видаватимуть теплі кредити: ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк.

У яких банках видають теплі кредити (СПИСОК)

У рамках програми теплих кредитів Держагенство з енергозбереження та енергоефективності підписало договір з АТ Укрексімбанк.

Так, кількість банків, що надають зазначені позики зросла до чотирьох: ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк.

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Теплі кредити – це програма співфінансування проектів з енергозбереження: утеплення будинків, встановлення лічильників і твердопаливних котлів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що робити із завищеними цифрами у платіжках за комуналку.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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