В Україні чотири банки видаватимуть теплі кредити: ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк.

У рамках програми теплих кредитів Держагенство з енергозбереження та енергоефективності підписало договір з АТ Укрексімбанк.

Так, кількість банків, що надають зазначені позики зросла до чотирьох: ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк.

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Теплі кредити – це програма співфінансування проектів з енергозбереження: утеплення будинків, встановлення лічильників і твердопаливних котлів.

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