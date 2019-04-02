Як економити на комуналці до 40%: досвід столичної багатоповерхівки

Рахунки за комунальні послуги можна зменшити майже вдвічі. Мешканці київської багатоповерхівки утеплили будинок мінватою, зробили енергоощадне освітлення, замінили вікна й двері, а на традиційну систему опалення встановили вентилі й засоби обліку.

Нині монтують сонячні панелі і вітряки, аби згодом зовсім не залежати від монополістів.

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Тепломодернізація будинку коштуватиме 14 млн. грн. Фінансується зі столичної програми 70 на 30. 70% вартості йде з бюджету міста, а решту – сплачують мешканці через позику державного банку, проте щомісячна плата для них недорога.

Мешканці квартир платять приблизно на 40% менше, ніж інші мешканці Києва. У сім’ї з цього будинку оплата тепла становить менш ніж 400 грн. за місяць.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що робити із завищеними цифрами у платіжках за комуналку.

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