З літа в Україні знизилася середня зарплата. Найменше платять у сфері домашнього персоналу, а незмінною залишилася зарплата у виробництві.

Зарплати в Україні впали в середньому на 17% з літа 2019 року.

Найбільший спад фіксують у сфері домашнього персоналу. У них зарплати знизилися на 44%. Представникам цієї сфери пропонують середню зарплату на рівні 5 500 грн, у Київській області – 12 500 грн.

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Також знизилися заробітки в охороні і барно-ресторанній сфері – на 22%. В місяць зарплата охоронця становить 5 800 грн, бармена – 7 100 грн.

В галузі виробництва виплати не змінюються протягом півроку. Тут платять близько 10 000 грн в місяць.

Найвища середня зарплата у будівельників – 12 300 грн і у транспортників – 11 200 грн.

До слова, мінімальна заробітна плата у 2020 році за проектом держбюджету зросте на 550 грн і становитиме 4 723 грн.

Джерело: Olx