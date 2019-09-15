Мінімальна заробітна плата у 2020 році за проектом Держбюджету зросте на 550 грн і становитиме 4 723 грн.

Міністр фінансів України Оксана Маркарова зазначила, що мінімальна зарплата станом на 1 січня 2020 року становитиме 4 723 грн.

– Це відповідає показникам зростання. І ми вважаємо, що якесь більше збільшення цієї цифри не відповідало б росту продуктивності.

А наша головна задача — економічне зростання, в тому числі через зростання продуктивності, — сказала Маркарова.