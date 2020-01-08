Літак МАУ в Ірані розбився не через теракт – посольство

Посольство України в Ірані заявляє, що версія теракту чи ракетної атаки як причини катастрофи літака авіакомпанії МАУ виключається.

Посольство України в Ірані відкидає версію про, ймовірний теракт на борту літака МАУ Boeing 737 в Тегерані.

– За попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту чи ракетної атаки виключається, – наголошують у відомстві.

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У посольстві повідомили, що літак розбився орієнтовно о 4.30 за київським часом після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні.

Посол України в Ірані, Сергій Бурдиляк, перебуває на місці аварії.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України, ніхто не вижив.

Джерело: посольство України в Республіці Іран