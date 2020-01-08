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Перше відео з місця катастрофи літака МАУ Boeing 737 в Тегерані

У мережі з’явилося перше відео з місця катастрофи літак МАУ Boeing 737 в Тегерані.

Катастрофа літака МАУ Boeing 737 в Тегерані

У Тегерані 8 січня незабаром після зльоту розбився літак Boeing 737, який належить Міжнародним авіалініям України.

Перше відео в місця авіакатастрофи.

Читайте: Списки загиблих у катастрофі Boeing 737 МАУ в Тегерані

Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України, ніхто не вижив.

Фото: ISNA

Фото: Dreamstime

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