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Факти / Україна

Україна вимагає передання чорних скриньок збитого літака МАУ – Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна все-таки хотіла б, щоб їй передали для розшифровки чорні скриньки збитого в Ірані літака МАУ.

– Сьогодні йде обговорення. Ми все-таки вимагаємо, щоб ці скриньки були передані нам, – сказав він.

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За його словами, це буде свідченням готовності іранської сторони до відкритого діалогу, чесного і незаангажованого розслідування трагедії.

Раніше Факти ICTV писали, що 15 січня Офіс генерального прокурора і Служба безпеки України відправили до Ірану запит про видавання Києву бортових самописців з літака МАУ, який збили іранські військові.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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