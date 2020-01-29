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Київ за рівнем заторів посів третє місце в Європі

Українська столиця посіла 12-місце в світі серед мегаполісів за рівнем заторів, а також третю позицію в європейському рейтингу.

За даними рейтингу, кияни проводить у заторах в середньому 30 хвилин на день, а в рік – 9 днів і 11 годин. До слова, за цей час можна подивитися 200 епізодів Гри престолів.

На другому місці Стамбул (Туреччина), а на першому – Москва (Росія).

Рейтинг заторів в Європі:

Всього рейтинг охопив 416 міст. Найбільш завантажені дороги – в індійському місті Бангалор, столиці Філіппін – Манілі, та столиці Колумбії – Боготі.

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Крім того, у світовому рейтингу присутні ще три  ураїнських міста: Одеса (18 місце), Харків (29 місце) і Дніпро (47 місце).

Рейтинг заторів у світі:

Раніше Факти ICTV писали, що Україна опинилася в середині рейтингу готовності країн світу до боротьби проти епідемій та пандемій.

Джерело: TomTom

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