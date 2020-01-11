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З комфортом і без тісняви. В Києві все більшої популярності набуває райдшеринг

Пересісти в автівку сусіда і зменшити надокучливі затори. У столиці дедалі популярнішим стає райдшеринг. Це коли ви під час поїздки підбираєте кількох людей, з якими вам по дорозі. Вигода є для всіх. Пасажири не тісняться у брудних маршрутках, водії заощаджують на пальному. А найголовніше кількість авто в містах може зменшитися втричі.

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Вже кілька років така послуга в Україні популярна, але попутників водії беруть лише на далекі відстані. До прикладу, у мандрівках між містами. А ось мешканці пригородів столиці райдшерингом користуються ледь не щодня. Охочих здійснити спільну поїздку чимало. Деталі у сюжеті Наталії Кулик та Мирослави Прокопюк.

Нагадаємо, понад 2 тис. київських маршруток щодня перевозять майже 1 млн людей. Та легальних перевізників у столиці всього 17.

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