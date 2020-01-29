Біля Зімбабве й Ірану: Україна не готова до епідемій – рейтинг GHS Index

Україна опинилася в середині рейтингу готовності країн світу до боротьби проти епідемій та пандемій.
Експерти, які складали рейтинг Global Health Security Index, поставили нашу країну на 94 позицію зі 195 (поряд з Домініканською Республікою, Зімбабве, Нігерією й Іраном).
Готовність України до можливих проблем, пов’язаних із вірусами, визначили як “нижче середнього” (38 балів зі 100).
Це означає, що можуть виникнути певні проблеми з розробкою плану захисту в разі атаки коронавірусу.
Найкраще готові до боротьби з епідеміями США (83,5 бали), Велика Британія (77,9), Нідерланди (75,6), Австралія (75,5) та Канада (75,3).
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Китай, де нині поширюється новий коронавірус, посів у рейтингу 51 місце (48,2 бали).
Як відомо, у Китаї у понад 6 тис. осіб підтвердили захворювання на смертельну пневмонію, викликану новим типом коронавірусу. Внаслідок захворювання вже загинули 132 людини.