PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Без категорії

Китай відправив лікарів і вантаж медичної допомоги в Італію

Китай відправив до Італії лікарів і медичне обладнання, щоб допомогти у боротьбі з коронавірусом.

У делегацію увійшли медики, які зіткнулися з першими хворими на Сovid-19.

Також літаком до Риму доставлять 10 тис. легеневих вентиляторів, 2 млн масок і 20 тис. захисних костюмів.

– Китайські лікарі були першими, хто мав справу з цим вірусом, і вони можуть поділитися своїм досвідом, – каже міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

Читайте: 196 людей померли за добу – в Італії рекордна кількість смертей від коронавірусу

Китай відправив лікарів і вантаж медичної допомоги в Італію / 3 фотографии

Станом на 13 березня в Італії виявили 12 462 хворих на коронавірус, 827 людей померли.

Нагадаємо, в Італії закрилась вся торгівля, за винятком продовольчих магазинів та аптек. Про це заявив прем’єр-міністр країни Джузеппе Конте. В посиленому режимі працюють банки, поштові відділення та інші важливі відомства.

Джерело: Хinhuanet

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка