Китай відправив лікарів і вантаж медичної допомоги в Італію

Китай відправив до Італії лікарів і медичне обладнання, щоб допомогти у боротьбі з коронавірусом.

У делегацію увійшли медики, які зіткнулися з першими хворими на Сovid-19.

Також літаком до Риму доставлять 10 тис. легеневих вентиляторів, 2 млн масок і 20 тис. захисних костюмів.

– Китайські лікарі були першими, хто мав справу з цим вірусом, і вони можуть поділитися своїм досвідом, – каже міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

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