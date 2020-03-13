Китай відправив до Італії лікарів і медичне обладнання, щоб допомогти у боротьбі з коронавірусом.
У делегацію увійшли медики, які зіткнулися з першими хворими на Сovid-19.
Також літаком до Риму доставлять 10 тис. легеневих вентиляторів, 2 млн масок і 20 тис. захисних костюмів.
– Китайські лікарі були першими, хто мав справу з цим вірусом, і вони можуть поділитися своїм досвідом, – каже міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.
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Китай відправив лікарів і вантаж медичної допомоги в Італію / 3 фотографии
Станом на 13 березня в Італії виявили 12 462 хворих на коронавірус, 827 людей померли.
Нагадаємо, в Італії закрилась вся торгівля, за винятком продовольчих магазинів та аптек. Про це заявив прем’єр-міністр країни Джузеппе Конте. В посиленому режимі працюють банки, поштові відділення та інші важливі відомства.
Джерело: ХinhuanetТеги: Італія, Китай, Коронавірус Covid-19Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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