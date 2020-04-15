МОЗ тестує апарати ШВЛ кількох українських виробників – Степанов

На сьогодні Україна повністю забезпечена апаратами ШВЛ, але треба бути готовим до різного розвитку подій, заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Тому до тих 2 тис. апаратів, які є, закуповуємо додаткові. Наприклад, досягнута домовленість з ЄІБ щодо використання кредитних коштів на придбання 838 апаратів, – розповів міністр.

Водночас, за його словами, МОЗ також робить усе можливе для розвитку власного виробництва таких апаратів.

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– Існують декілька виробників, з якими МОЗ у стислі терміни проводить тестування апаратів ШВЛ з фахівцями, щоб вони відповідали нашим вимогам. Упевнений, що ми знайдемо варіанти, щоб закуповувати саме вітчизняне обладнання, – наголосив Степанов.

Станом на 9.30 15 квітня в Україні зафіксовано 3 764 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 108 людей померли, а 143 пацієнти одужали. За добу було виявлено 392 нових випадки.