Станом на 8 квітня у світі на коронавірус інфіковано 1 430 453 особи. З них вилікувалися 301 385 осіб, а 82 133 пацієнти померли.

США на першому місці серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 399 081 хворий.

На другому нині Іспанія – там заразилися 141 942 особи, померло 14 045 хворих.

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Китай повідомив 7 квітня про відсутність смертей від коронавірусу – це вперше з початку публікації щоденних даних у січні 2020 року.

Загалом з початку епідемії у Китаї 82 783 осіб інфіковано на Covid-19.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 8 квітня зафіксували 1 462 лабораторно підтверджених випадки Covid-19.

Померли від коронавірусу 45 людей. Загалом 28 пацієнтів вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Нагадаємо, уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.