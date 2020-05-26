Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів подробиці затримання Миколи Кузіва і Сергія Сулими, яких звинувачують у зґвалтуванні і побитті жінки.

– Реакція поліції на повідомлення про насильство і тортури в Кагарлицькому відділенні поліції була блискавичною. Повідомлення з лікарні про насильство і тортури щодо потерпілої надійшло в Обухівський відділ поліції в неділю о 18.47, – розповів Геращенко.

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19.15 – встановлені особи підозрюваних правоохоронців.

19.40 – затримання поліцейських і прибуття співробітників ДБР.

08.00 в понеділок – керівник Нацполіціі Ігор Клименко підписав наказ про розформування Кагарлицького відділу поліції, відсторонення його керівництва і відсторонення керівника Обухівського районного відділу поліції.

10.23 – прес-служба поліції зробила заяву про факт насильства і тортур.

– Крім тих негідників, яких ви бачите на фото за ґратами, в поліції працюють десятки тисяч інших поліцейських, які вірно служать Україні, захищають закон, розкривають злочини та охороняють спокій громадян, ризикуючи своїм життям і здоров’ям, – зазначив Антон Геращенко.

Нагадаємо, у місті Кагарлик Київської області розформували відділ поліції через побиття та зґвалтування жінки. Двоє зі співробітників були затримані і поміщені в ізолятор, інші спрямовані на переатестацію.