У Москві 7-річна дівчинка отримала серйозні травми голови після падіння до сміттєвого баку.

Про це повідомили російські ЗМІ.

Кривдницею дитини стала її 10-річна подружка.

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Діти гуляли неподалік від дому, аж раптом старша дівчинка накинулася і штовхнула першокласницю у смітник.

Постраждала разом із батьками перебуває у лікарні: медики діагностували дитині струс мозку та закриту черепно-мозкову травму.

Вбивство 6-річної дівчинки в Криму

Про жахливе зґвалтування та вбивство 6-річної дівчинки стало відомо 2 червня. Поглумився над дитиною її ж хрещений батько: після зґвалтування, чоловік скинув дитину в море.

Її тіло знайшли на дні, недалеко від того місця, де відпочивала компанія дорослих, які мали стежити за дитиною.

ЗМІ писали, що вбивця раніше двічі був засуджений.

Джерело: Ren-TV