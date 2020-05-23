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Факти / Надзвичайні події

Ледь не вбили сина померлої: на поминках у Росії влаштували стрілянину через спадщину

На поминках у Росії син померлої ледь не позбувся життя, коли у нього вистрілив чоловік його сестри.

На щастя, стрілець не влучив із рушниці в чоловіка, який спеціально приїхав на похорон матері в село Камишовка Виборзького району Ленінградської області.

Поліція затримала 58-річного зловмисника і вирішує питання про порушення кримінальної справи.

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Сварка між родичами відбулася на ґрунті розподілу спадщини померлої.

Нагадаємо, у Москві чоловік вистрілив у коханця та його матір, а потім намагався накласти на себе руки.

Джерело: Поліція Росії

Фото: Dreamstime

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