Фокін виступив за особливий статус для всієї території Донбасу

Заступник голови делегації у ТКГ Вітольд Фокін виступив за надання особливого статусу для всієї території Донбасу.

Важливим перехідним етапом для окупованих територій він назвав загальну амністію та проведення виборів.

– Для припинення війни та збереження життів солдат та командирів, моя позиція — потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, розв’язати питання особливого статусу окремих районів, а краще — всього Донбасу, – заявив Фокін в одному із інтерв’ю.

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Якщо Верховна Рада або президент Володимир Зеленський ухвалять таке рішення, Віктор Фокін готовий до прямих переговорів з представниками так званих ЛНР та ДНР

Аналогічну позицію має й керівник української делегації у ТКГ Леонід Кравчук, зазначив Фокін.

Фокін у ТКГ

18 серпня Вітольда Фокіна було призначено першим заступником голови делегації України в Тристоронній контактній групі.

Йому доручили відповідати за взаємодію з представниками Донбасу, яких Україна залучила до роботи у групі.

Леонід Кравчук вважає, що на своїй посаді Фокін зможе відновити втрачений діалог між мешканцями так званих ЛНР та ДНР із переселенцями, які проживають на підконтрольній Україні території.

Джерело: Страна