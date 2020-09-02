У Слов’янську жінка намагалася розбити сіль вибухівкою

У Слов’янську на Донеччині жінка намагалась роздробити шматок солі невстановленим вибуховим пристроєм.
Під час удару пролунав вибух, який поранив жінку, повідомили у Слов’янському відділку поліції.
60-річну жінку госпіталізували з численними травмами обох рук та живота.
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Правоохоронці попередньо кваліфікували подію за статтею Замах на вбивство. З’ясовують, як у неї з’явилась вибухівка.
Вибух під час пожежі
Під час гасіння пожежі у Луганській області, у результаті детонації невстановленого вибухонебезпечного предмета, постраждав пожежник.
Подія трапилася поблизу селища Станиця Луганська.
Рятувальник знаходиться в лікарні, його життю і здоров’ю нічого не загрожує.
Джерело: поліція Слов’янська