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Факти / Надзвичайні події

На Луганщині під час гасіння пожежі стався вибух – постраждав рятувальник

У вівторок, 1 вересня, в Луганській області сталася пожежа трав’яного настилу. Під час гасіння травми отримав рятувальник.

За інформацією ДСНС, він гасив пожежу, але в результаті детонації невстановленого вибухонебезпечного предмета рятувальник постраждав.

Подія трапилася поблизу смт Станиця Луганська.

– Відбулася детонація невстановленого ВОП, в результаті чого був поранений старший прапорщик цивільного захисту, командир відділення 24-ї державної пожежно-рятувальної частини, – йдеться в повідомленні ДСНС.

дснс

Наразі рятувальник знаходиться в лікарні, його життю і здоров’ю нічого не загрожує.

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Вибух у Дніпрі

19 серпня у Шевченківському районі Дніпра пролунав вибух унаслідок чого загинув 71-річний чоловік.

Правоохоронці розглядають версію недбалого поводження зі зброєю. Вибух прогримів в припаркованому автомобілі, у якому сидів чоловік.

Постраждалий отримав тілесні ушкодження від яких помер у лікарні.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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