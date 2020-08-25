В одному з гуртожитків для військових у 169-му Навчальному центрі Десна прогримів вибух. Вибух знищив кімнату та повибивав вікна.

Медики були на місці вибуху миттєво, поруч розташований військовий шпиталь. Загинув 22-річний власник кімнати. Його трьох друзів забрала швидка допомога.

– Ще двоє військові – поранені. Цивільна дівчина отримали поранення різного ступеня тяжкості. Вони були доставлені до військового госпіталю і далі евакуйовані до Київського військового госпіталю, – заявив керівник 169-го навчального центру Десна Віктор Ніколюк.

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Коли рвонуло, у кімнаті було п’ятеро людей. До військових із селища прийшли двоє дівчат. Згодом приєдналася і колега по службі. Після вибуху вціліла лише одна гостя.

169-й навчальний центр Десна належить Збройним силам України. Тут готують особовий склад різних родів військ. На території є казарми та сімейні гуртожитки. В’їзд до Десни через пропускні пункти.

Однак, як опинилася у гуртожитку 18-річна дівчина невідомо. Сусіди по той бік паркану кажуть, що із вікон військового гуртожитку регулярно чули лайку та крик.

– У нас працює СБУ, надаємо повністю всю інформацію, яка необхідна. Працює дві комісії по перевірці складів боєприпасів, – додав Ніколюк.

Слідство з’ясовує, хто приніс в казарму смертоносний пристрій. У поліції відкрили кримінальне провадження і кажуть, що підривник ризикує провести за ґратами 15 років.

Вибух у Десні

Солдат, який загинув від вибуху у Десні, родом із Дніпропетровщини. Після строкової служби залишився служити за контрактом.

Цивільна дівчина, яка отримала поранення, знаходиться у важкому стані.