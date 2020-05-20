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Факти ICTV – Випуск 12:45 (20.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Зеленський звітує за рік свого президенства; знову зросла кількість нових хворих на коронавірус в Україні; чому ціни на таксі після карантину виросли, і хто це контролює; історія успіху Наомі Кемпбелл, як у 50 – бути зіркою подіуму і не сходити з обкладинок модних журналів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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