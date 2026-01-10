Трамп знову хоче Гренландію: чи можливе приєднання острова і які справжні наміри США

Увага Вашингтону до Гренландії стала симптомом глибинних геополітичних процесів. Про наміри США щодо Гренландії і їхній вплив на світовий устрій – журналісту Володимиру Павлюку розповів голова Інституту американістики Владислав Ферапонов.

Чому у США знову заговорили про Гренландію

Тема Гренландії – це вже не просто епізодична ідея США, а елемент довгострокової стратегії Штатів, каже експерт.

– Останні багато років США дійсно розглядають, зокрема, і острів Гренландія для посилення власних ресурсів для боротьби з Китаєм, з Росією, з іншими акторами, з недержавними акторами також. Просто хтось з президентів про це (Гренландію, – Ред.) говорить відкрито, зокрема, як Трамп, а хтось, можливо, менше про це публічно висловлюється, – говорить експерт.

Він пояснює, що наразі відновлення публічного інтересу до Гренландії пов’язана з подіями у Венесуелі, коли під час драматичної військової операції в Каракасі минулої суботи американські збройні сили захопили президента країни Ніколаса Мадуро.

– Але просто чому всі фактично заново заговорили про Гренландію (я нагадаю, що Трамп про це ще говорив минулого року). Насправді, так чи інакше, всі стали більш обережними після якраз подій у Венесуелі, тому що вони зрозуміли, що Трамп може не тільки говорити, а й робити, і том, власне, цим і викликана, зокрема, така сильна і конкретна реакція європейців і безпосередньо Королівства Данії також, – додає він.

Гренландія, як глобальне протистояння США з РФ і Китаєм

Водночас, за словами Владислава Ферапонова, фактично бажання США отримати Гренландію є ознакою глобального протистояння США з Росією і Китаєм. Проте проблема у тому, що Трамп це маскує під боротьбу за ресурси.

– Тобто він не пояснює це (що у контексті Гренландії йдеться перш за все про протистояння США з Росією і Китаєм, – Ред.) американському суспільству і вже якщо говорити про потенційні наслідки або потенційні дії самої адміністрації Трампа, умовно, в цьому році, то, на моє переконання, без адекватної і зрозумілої комунікаційної кампанії всередині США жодних рішень щодо військових, політичних дій не буде ухвалено, – додає експерт.

Тобто, грубо кажучи, не буде навіть ініціації фактично жодного договору, економічного партнерства, політичного партнерства із Данією щодо видобутку ресурсів у Гренландії, додає голова Інституту американістики.

– Тобто без якоїсь адекватної інформаційної кампанії всередині Америки Трамп не буде цього робити, особливо в рік проміжних виборів. Тому ми, в принципі, маємо якраз слідкувати за тим, як Трамп комунікує це всередині, а, насправді, всередині країни поки що він дуже абстрактно це робить, лише говорячи про необхідність ресурсного забезпечення тощо. Але це дуже погане пояснення для американців. Насправді ні аудиторія Трампа, тобто ні республіканці, ні, звісно, політичні опоненти не готові прийняти таке, я би сказав, недостатнє широке пояснення, – додає експерт.

Як наміри США змінюють правила гри у міжнародних відносинах

Очевидно, що наміри США щодо Гренландії для союзників – це великий сигнал, навіть якщо не SOS, то досить тривожний дзвіночок, каже експерт. І перш за все через відсутності конкретики з боку Трампа щодо цього питання.

– Тобто він говорить про те, що Сполученим Штатам треба Гренландія, на його думку, але він не говорить, яким чином це можна було би організуватице. Що, наприклад, це може бути посилене економічне, політичне і умовно військове співробітництвою з тією ж Данією тощо. Тобто, насправді, дуже багато схем, дуже багато опцій може бути у Трампа, – говорить Владислав Фарапонов.

Чи очікувати приєднання Гренландії до США

На думку експерта, цього точно не варто очікувати у найближчі роки.

– Жодного приєднання Гренландії до Сполучених Штатів, як ще одного штату, точно не буде. Єдина опція, яка може бути – Гренландія, як, наприклад, американська територія за кордоном. І це якщо раптом, якось через 5-10 років, умовно, Данія і Сполучені Штати про це домовлюються, – говорить Владислав Фарапонов.

Таким чином, єдина опція щодо Гренландії для США – це територія за кордоном, яка не матиме права голосу, наприклад, на президентських виборах, але зможе взяти участь у праймерізі (попередньому голосуванні). Але навіть до цього ще дуже багато часу.

І, знову ж таки, у рік проміжних виборів у США, коли республіканці ризикують втратити більшість у Палаті представників, Трамп навряд на це піде.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.