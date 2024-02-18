Все переросло у бійню, а далі був постріл в обличчя: учасник Майдану про криваві дні лютого

Ці дні лютого 10 років тому стали найтрагічнішими, але й набільш визначальними для майбутнього України. Згадуємо розстріли людей на Майдані, згадуємо героїв Небесної сотні.

Сьогодні у Києві вшанували пам’ять загиблих у Кріпосному провулку та Маріїнському парку. Зібралися учасники Революції гідності та родичі полеглих.

Розстріли людей на Майдані

Військовослужбовець ЗСУ Андрій Чайка дуже добре пам’ятає події 2014-го. Він у складі 9-ої сотні Майдану о 8-ій ранку разом із іншими пішли мирною ходою до Верховної Ради. Там їх чекав Антимайдан та Беркут.

– Почалось побиття. Все переросло у бійню. Людей тут вбивали, вивозили. Ігор Сердюк, де ми біля памʼятника зібралися, загинув. Пострілом в обличчя. Він був прапороносцем 9-ої сотні. А взагалі все переросло у якийсь жах, – розповідає він.

Сьогодні сюди разом із учасниками Революції гідності прийшли і родичі загиблих. Дружина загиблого героя Віктора Швеця Тамара, очолює громадську організацію Обʼєднання родин Небесної сотні та активістів Революції гідності і каже, що їхня головна претензія – усі винні у загибелі євромайданівців так і не покарані.

– Зараз у нас переломний момент, коли суспільство вже там втомилось, де Європа, Америка втомились. Але нам так само треба дати бій. Не тільки західною зброєю. Головне – це наше суспільство, котре має з’єднатися і дати бій, – сказав військовослужбовець Костянтин з позивним Гарт.

Також сьогодні у Михайлівському золотоверхому соборі відбудеться панахида за загиблими учасниками Революції Гідності. А потім буде Хода пам’яті і покладання квітів та лампадок на Алеї Героїв Небесної Сотні.

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