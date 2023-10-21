Гасили недопалки об руку так, що я бачив свою кістку! Історія хлопця, який пережив полон

Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.

Хлопець залишився в окупованому Херсоні й разом із друзями почав допомагати нашим ЗСУ нищити ворога. В Олексія було завдання – відзняти так званий парад перемоги окупантів до 9 травня. Хлопець знав усі блокпости в місті, але того дня не пощастило, він потрапив на новий.

Перевірка Telegram… Я, на жаль, його не почистив. Там були фотографії блокпостів, фотографії місця розташування…

Тоді й розпочалося пекло. Хлопця відвезли до Херсонського СІЗО. У тісних камерах сиділи по кілька людей, там не давали спати й годували двічі на день. Серед полонених були й жінки. Більшість – цивільні, а от з військовими бранцями росіяни були особливо жорстокими, пригадує Олексій.

Одного військового нещадно били струмом, десь із годину, а потім забили й скинули у підвал. Минуло три доби, тіло почало розкладатись, тож окупанти вирішили скинути його в Дніпро.

Олексія змусили прибирати рештки. Запах мертвого тіла, розповідає хлопець, не передати словами.

Окупанти погрожували Олексію розстрілом й звинувачували у партизанській діяльності, регулярно водили на допити. За таких обставин, навряд чи можна думати про “помилування”, тож свій порятунок хлопець називає дивом. Так званий наглядач пообіцяв, що відпустить бранця на волю, якщо той прибере усю територію СІЗО, тоді Олексій скористався шансом.

Хоч його історія і закінчилась гепіендом, але він досі не може розповісти усе. Ці спогади – болючі рани. Олексій певен, мовчати про злочини росіян не можна, тому вирішив долучитися до кампанії, мета якої привернути увагу до проблеми сексуального насильства пов’язаного з війною.

Фонд ООН у галузі народонаселення України запустив проєкт, де на поличках однієї з українських мереж магазинів можна знайти особливий товар, якого “не існує”. Взявши його безкоштовно, людина отримає повну інформацію про те, де можна отримати соціальну підтримку.

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