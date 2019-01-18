Храм під замком і колядки: як церкви в селах переходять до ПЦУ

Нинішнє богослужіння у селі Тімірязєвка на Миколаївщині – особливе. Вперше разом зібралися віряни київського і московського патріархату. Тиждень тому селяни одностайно вирішили об’єднатись. Це друга громада на півдні країни, що перейшла до православної церкви України. Першою стала парафія села Пужайкове на Одещині. Головні аргументи обох – в Україні має бути своя церква.

Люди радіють, що об’єднання відбулося мирно. Хоча священик московського патріархату повісив на храм свій замок. Але староста довела, що ікони й оздоблення збирали всім селом, а будівля належить громаді. Тож прихильник російської церкви поїхав із Тімірязєвки.

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А ось у волинському селі Брониця все складніше. Меншість вперто не хоче покидати російської церкви і не віддає храму. Хоча абсолютна більшість громади за єдину українську церкву. Та щоб не розпалювати конфлікт, її прихильники виходячи із храму колядують.

Так на зборах вирішили понад сімсот місцевих, але півтори сотні вірян – проти. Переходити до української церкви відмовився і священик.

Та попри агресію прихильників російської церкви, жителі Брониці запевняють – спробують порозумітися мирно.

До слова, ПЦУ збереже громадам нацменшин мову богослужіння.

Опубліковано Cічень, 18 в 20:16



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