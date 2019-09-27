Порятунок постраждалих та перша допомога: змагання медиків на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині відбулися навчання медиків. Свої навички вдосконалювали 18 бригад екстреної допомоги з шести областей України і з-за кордону.

На стінах пентаграми, а посеред кімнати сектант вішає свою жертву – лікарі опановують емоції і кидаються надавати постраждалому першу медичну допомогу. Це найскладніший етап змагань для медиків на змаганнях.

Завдання треба виконати не просто якісно – лікарі разом з правоохоронцями проводять цілу спецоперацію. На порятунок людини у бригади медиків лише 10 хвилин. Зупинити кровотечу, визначити ступінь ураження та миттєво стабілізувати травмованого в ДТП. В одному із завдань ситуацію ускладнює відкритий перелом.

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Вже другий рік цей чемпіонат є міжнародним. За звання кращих також змагаються медики з Білорусі.

Допомога під час серцевих нападів, опіки та аварії – всі завдання максимально наближені до реальних, їх медики мають чи не щодня. Тож на чемпіонаті бригади швидких мають показати не лише гарний час, а й якісний результат.

Організатори чемпіонату ретельно готують етапи, а легенди адаптують під максимально життєві обставини. Вдосконалити систему надання екстреної медичної допомоги та підвищити готовність служби в повсякденному житті – для цього організатори так ретельно готуються до події. Там учасники – не конкуренти. Аби знизити смертність від нещасних випадків, між собою медики діляться досвідом та знаннями.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в Україні почастішали напади на лікарів швидкої.

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