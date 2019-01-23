Розраховувати можна лише на себе! Історія успіху Міли Куніс

Міла Куніс народилася в Україні, в Чернівцях, в сім’ї інженера Марка і власниці аптеки Ельвіри. Але в 1991 році, коли дівчинці було всього 7 років, родина вирішила кардинально змінити життя і вирушила до Америки. Вони приїхали в Лос-Анджелес, маючи всього 250 доларів.

У новій країні Міла зовсім не знала англійської, не розуміла своїх однолітків і дуже сумувала за батьківщиною. Щоб полегшити дитині адаптацію, батьки відправили доньку на дитячий акторський гурток. Саме на цих заняттях, перспективну дівчинку помітили і стали охоче запрошувати на зйомки рекламних роликів.

За ними надійшли запрошення на ролі в телесеріалах і фільмах. Тоді режисери підкреслювали в дівчинці її завзятість і вміння домогтися цілей. Вона багато працювала над собою, уважно прислухалась до усіх порад. Заради ролей – позбулася акценту, а інколи аби отримати контракт, навіть брехала про свій вік. Бо у чужій країні добре зрозуміла – розраховувати можна лише на себе!

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Втім, перше визнання прийшло не швидко. Кілька фільмів, у яких зіграла Куніс, критики розгромили. Все змінилося після виходу на великі екрани стрічки Чорний лебідь. За роль в картині Куніс отримала 15 номінацій і 4 нагороди від різних впливових організацій, зокрема і титул Краща молода актриса на Венеційському фестивалі.

Далі був справжній бум ролей. Крім того, Міла потрапила до списку 100 найвпливовіших знаменитостей від Forbes і її неодноразово визнавали найсексуальнішою жінкою планети.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Міла Куніс кардинально змінила імідж.

Опубліковано Cічень, 23 в 11:39



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