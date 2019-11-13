Взяли на хабарі, дали 5 років тюрми, але суддя з Волині за грати не потрапив

На Волині майже 10 років судили суддю. Його звинувачували в тому, що вимагав від учасників справ винагороду за правильні рішення – служитель Феміди не перебирав, просив і побутову техніку, і навіть продукти за списком, і гроші. На цьому й погорів. Майже весь цей час суддя був при посаді, отримував зарплату. Згодом на Рівненщині йому таки дали реальний термін, тільки от лише за грати служитель не потрапив.

Під вигуки ганьба розпочався перший робочий день судді, якого майже 10 років тому на гарячому піймали на хабарі. Активісти намагаються його не пустити на роботу – адже впевнені, він не має морального права чинити правосуддя.

У Ківерцівському суді Іван Підгорний – 30 років. Активісти звинувачують його в недобросовісності.

Суди тривали декілька років. Підгорний свою вину заперечував. Та зрештою, Млинівський райсуд дав йому 5 років тюрми з конфіскацією майна. Згодом без змін це рішення залишила і Рівненська апеляція. Та за ґрати служитель Феміди не потрапив. Захворів.

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Поки тривала судова тяганина, Підгорний був на посаді, вправно отримував заробітну плату, хоча справ не розглядав. Його звільнили лише два роки тому. Верховний суд повернув його справу на новий розгляд. І зрештою Тернопільський апеляційний суд його виправдав, мовляв, справа давня, а доказів слідства забракло.

Не лише не посадили, а й поновили на роботі. З 21-го жовтня суддя Підгорний знову розглядає справи. Його керівник виправдовується – відмовити колезі не мав права, були вакантні посади.

Тепер за своє, нібито, незаконне звільнення Іван Підгорний вимагає від держави понад 2,5 млн грн.

Та з цим незгодна прокуратура. Тож правоохоронці оскаржуватимуть рішення суду, за яким Підгорного виправдали. На справедливе покарання чекає і громадськість.

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