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Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча

Зеленський в США: зустрічі, скандали, домовленості

Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом  і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.

Також Україна та Сполучені Штати домовилися про стратегічну співпрацю, зокрема про спільне виробництво зброї та оборонних систем. Україна готує промислову базу, щоб виробляти системи ППО – заявив Володимир Зеленський.

Вашингтон 22 вересня став українським містом. Сирени президентського кортежу розривали вулиці американської столиці мінімум п’ять разів.

Перед зустріччю Володимира Зеленського з Президентом США Джо Байденом в Білому домі на галявині біля дому на українсько-американський квартет лідерів та їхніх дружин очікували десятки журналістів. Війна в Україні дуже чутлива для американців, тому, все довкола допомоги, викликає шалений інтерес. Після короткого привітання лідери США та України вирушили на переговори. Тривали вони до години. В короткому підсумку, Вашингтон залишається надійним партнером, допомагатиме Україні стільки, скільки буде потрібно для перемоги. У цьому пакеті виділено 325 млн доларів допомоги, але немає ракет дальнього радіуса дії ATACMS, хоча з порядку денного ці ракети не зникають. Вирішено посилити нашу ППО – буде надано більше снарядів, додаткові боєприпаси для HIMARS; протитанкові системи Javelin тощо. Понад три млн боєприпасів для стрілецької зброї.

– Народ України налаштований на продовження боротьби. І Сполучені Штати й надалі будуть вас підтримувати. Сьогодні я схвалив наступний транш безпекової допомоги Україні. Він включає більше артилерії, більше боєприпасів, більше протитанкової зброї, і наступного тижня перші американські танки Abrams будуть доставлені в Україну, – сказав президент США Джо Байден.

– Я дякую Сполученим Штатам Америки за новий оборонний пакет для України. Дуже потужний пакет. В ньому є саме те, що зараз потрібно нашим військовим. Сполучені Штати допомагатимуть Україні у зміцненні протиповітряної оборони протягом зимового сезону. Ми домовилися про конкретні кроки щодо розширення експорту зерна. І ми будемо продовжувати працювати над формулою миру, – відповів президент України Володимир Зеленський.

Особливо Джо Байден наголосив на підтримці України у зимовий час. Потрібні нові засоби для захисту наших елеваторів, шкіл, енергетичної інфраструктури.

До зустрічі в Білому домі президент Зеленський відвідав конгрес, зустрівся з представниками обох палат, обговорив оборонні питання у Пентагоні, і поклав квіти до меморіалу загиблим 11 вересня. Цікава подія пройшла в українському посольстві, там представники американської морської охорони  повернули Україні вилучені у шахраїв цінні артефакти, які вони вивезли з тимчасово окупованих територій – такі процедури дуже тривалі, але вони важливі для збереження нашої історії.

Одразу з Білого дому українська делегація вирушила в національний архів США, там пройшла церемонія нагородження та зустріч з тими американцями, які допомагають Україні вистояти – це лікарі, які виходжують і протезують наших солдатів, представники громадських та благодійних організацій, лікарі, постачальники медичного обладнання. До них звернулись президент і перша леді, подякували і нагородили орденами за заслуги 3 ступеню. Ці люди точно не робили добрі справи заради нагород чи медалей, у всіх них єдине бажання – підтримати Україну і якнайшвидше привести її до перемоги. Однак, було відчутно, що ця нагорода для них дуже важлива, і вони оцінили цей жест від українського керівництва.

Загалом дуже тепла атмосфера панувала на цьому заході, і було зрозуміло, що охочих допомогти українцям в Сполучених штатах не бракує і вони не зупиняться у своєму пориві.

І насамкінець цього важкого і непересічного дня президент Зеленський дав інтерв’ю кільком українським каналам і, серед іншого, вперше прокоментував загострення українсько-польських відносин. На думку глави держави, напруження спаде одразу після виборів у Польщі, однак партнери мають тримати слово, – переконаний президент.

Володимир Зеленський, Джо Байден, Радбез ООН, США, США-Україна, Факти ICTV
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