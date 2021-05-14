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Софія Зінов'єва |

Динамо выиграло Кубок Украины

Динамо

Киевское Динамо и луганская Заря встречались в финале Кубка Украины по футболу сезона-2020/21. Матч состоялся в Тернополе на городском стадионе имени Романа Шухевича и завершился победой подопечных Мирчи Луческу Динамо Киев со счетом 1:0

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В начале встречи киевлянам пришлось делать вынужденную замену. Виталий Миколенко получил травму и не смог продолжить игру, вероятно, у игрока сильный ушиб или перелом.

Счет в матче в овертайме открыл футболист Динамо Виктор Цыганков.

Стартовые составы:

    • Динамо: Бойко — Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Родриго, Буяльский — Беседин.
    • Заря: Василий — Фаворов, Иванисеня, Вернидуб, Жуниньо — Юрченко, Назарин, Кочергин, Кабаев, Хомченовский — Громов.
    • Голы: Цыганков 98

Кубок Украины по Футболу

Для киевского клуба это будет уже 18-й по счету финал Кубка Украины, тогда как для луганчан лишь второй. Впервые Заря была участницей финального матча за этот трофей в 2016 году.

В полуфинале Кубка Украины Динамо разгромило Агробизнес из Первой лиги со счетом 3: 0, а Заря в серии пенальти осилила Александрию — 1: 1 (после пен. 4: 3).

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