Киевское Динамо и луганская Заря встречались в финале Кубка Украины по футболу сезона-2020/21. Матч состоялся в Тернополе на городском стадионе имени Романа Шухевича и завершился победой подопечных Мирчи Луческу Динамо Киев со счетом 1:0

В начале встречи киевлянам пришлось делать вынужденную замену. Виталий Миколенко получил травму и не смог продолжить игру, вероятно, у игрока сильный ушиб или перелом.

Счет в матче в овертайме открыл футболист Динамо Виктор Цыганков.

Стартовые составы:

Динамо: Бойко — Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Родриго, Буяльский — Беседин. Заря: Василий — Фаворов, Иванисеня, Вернидуб, Жуниньо — Юрченко, Назарин, Кочергин, Кабаев, Хомченовский — Громов. Голы: Цыганков 98



<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Кубок Украины по Футболу

Для киевского клуба это будет уже 18-й по счету финал Кубка Украины, тогда как для луганчан лишь второй. Впервые Заря была участницей финального матча за этот трофей в 2016 году.

В полуфинале Кубка Украины Динамо разгромило Агробизнес из Первой лиги со счетом 3: 0, а Заря в серии пенальти осилила Александрию — 1: 1 (после пен. 4: 3).