В июле 2026 года геомагнитная ситуация на Земле, по предварительным прогнозам, будет преимущественно спокойной. В то же время в течение месяца возможны отдельные периоды повышенной солнечной активности, которые могут вызывать колебания магнитного поля планеты.

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC), в настоящее время не прогнозируются продолжительные сильные магнитные бури, однако кратковременные геомагнитные возмущения не исключены.

Когда возможны магнитные бури в июле 2026 года и как они могут влиять на самочувствие — рассказываем далее.

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Магнитные бури в июле 2026 года

Геомагнитная активность зависит от солнечных вспышек, корональных выбросов массы и потоков солнечного ветра. Именно эти явления могут вызывать магнитные бури различной интенсивности.

По предварительным оценкам специалистов космической погоды, ориентировочные периоды повышенной геомагнитной активности в июле 2026 года могут прийтись на:

2-4 июля;

8-10 июля;

14-17 июля;

21-23 июля;

28-30 июля.

В эти дни возможны кратковременные колебания магнитосферы или слабые магнитные бури. В то же время специалисты подчеркивают, что такие даты являются предварительными и могут меняться в зависимости от активности на Солнце.

Поскольку долгосрочные прогнозы магнитных бурь носят ориентировочный характер, рекомендуется следить за обновлениями прогнозов космической погоды. Наиболее точные данные о геомагнитной активности обычно появляются за несколько дней до возможного возмущения.

Актуальные прогнозы можно посмотреть на сайте Центра прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC). Также там можно посмотреть краткосрочный прогноз на ближайшие три дня.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

В периоды повышенной геомагнитной активности некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость, сонливость, раздражительность или нарушения сна.

Врачи рекомендуют придерживаться привычного режима дня, избегать переутомления и обеспечивать организму достаточный отдых.

Также стоит пить достаточное количество воды, больше времени проводить на свежем воздухе и поддерживать умеренную физическую активность.

Кроме того, специалисты советуют ограничить употребление алкоголя, энергетических напитков и чрезмерного количества кофеина, которые могут усиливать неприятные симптомы.

Если во время магнитных бурь самочувствие существенно ухудшается или возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой, необходимо обратиться к врачу.

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