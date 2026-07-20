Михаил Федоров: что сделал для украинской армии на должности министра обороны
- Михаил Федоров возглавлял Министерство обороны Украины в течение шести месяцев, за которые в ведомстве реализовали ряд масштабных изменений.
- За это время Минобороны сосредоточилось на развитии военных технологий, реформировании закупок и усилении поддержки Сил обороны.
Большинство украинцев знают Михаила Федорова как человека, стоявшего у истоков цифровой трансформации государства.
Именно под его руководством Министерство цифровой трансформации запустило портал и приложение Дія, а концепция Держава в смартфоні стало одним из самых масштабных проектов цифровизации в Украине.
Однако цифровые решения стали лишь частью его работы на государственной службе.
После назначения министром обороны Михаил Федоров сосредоточился на технологическом перевооружении войск, реформировании оборонных закупок, развитии украинского производства вооружения и беспилотных систем.
Что сделал Федоров на должности министра обороны, читайте в материале Фактов ICTV.
Сколько Михаил Федоров был министром обороны Украины
Михаил Федоров возглавил Министерство обороны 14 января 2026 года. Он возглавлял Минобороны около шести месяцев, а именно с 14 января по 16 июля 2026 года. За это время он реализовал ряд реформ и проектов в области обороны, технологий и войск.
За это время ведомство реализовало масштабные проекты, касающиеся развития украинских технологий, закупок вооружения, международного сотрудничества и реформирования армии.
Михаил Федоров: достижения на должности министра обороны
Одним из главных направлений работы стало усиление технологической составляющей войны. Министерство обороны сделало ставку на массовое производство и закупку разных типов беспилотников, от FPV-дронов на оптоволокне до ударных deep strike и БпЛА-перехватчиков.
Только за четыре месяца Минобороны закупило больше дронов, чем за весь предыдущий год.
Еще одним важным направлением стала программа Логистический локдаун, получившая отдельное финансирование. Ее реализация вместе с новыми подходами к закупкам позволила существенно усложнить логистику российских войск и приступить к изоляции временно оккупированного Крыма.
Также продолжилось финансирование программы Линия дронов, обеспечивающей закупку беспилотников для Сил беспилотных систем. Отдельно Министерство обороны запустило программу поддержки современных дроново-штурмовых подразделений, использующих технологии в качестве основного инструмента ведения боя.
Федоров: достижения в Минобороны и новая система закупок
Одной из крупнейших реформ стало обновление системы оборонных закупок.
В частности, Минобороны ввело механизм 70-процентной предоплаты закупок через єБали на платформе Brave1 Market.
Также впервые были проведены масштабные тендеры на покупку дальнобойной артиллерии и сотен тысяч беспилотников. В министерстве считают, что такой подход позволил сделать закупки более конкурентными и сэкономить государству большие средства.
Кроме того, впервые через тендерные процедуры закупили тысячи пикапов, баги и квадроциклов для украинских военных.
Еще одним новшеством стало создание системы прогнозируемого обеспечения боевых бригад беспилотниками. Начиная с июля, подразделения должны получать дроны по заранее определенному графику без ручного распределения.
Что сделал Михаил Федоров для развития украинской оборонной промышленности
Отдельное внимание в Минобороны уделили развитию украинского производства вооружения.
Была начата масштабная грантовая программа для производителей взрывчатых веществ и ракет, а также открыт экспорт в рамках программы Drone Deal, которая должна помочь привлечь инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс.
Еще одним направлением стала разработка украинской баллистической ракеты. При работе над проектом удалось пересмотреть технические требования, повысить точность поражения и примерно на треть уменьшить стоимость производства.
Также Минобороны подписало рекордный контракт на производство дешевых ракет для борьбы с реактивными беспилотниками и заключило контракт на закупку истребителей Gripen, усиливших возможности украинской авиации.
Изменения в противовоздушной обороне
Значительное внимание уделялось и усовершенствованию системы противовоздушной обороны.
В частности, в Воздушные силы интегрировали Павла Лазаря Елизарова (подал рапорт на увольнение одновременно с Федоровым, — Ред.), а также ввели систему детального анализа каждой массированной воздушной атаки по принципу After Action Review.
В Минобороны утверждают, что благодаря этому эффективность перехвата российских дронов выросла с 83% до 91%, а крылатых ракет с 47% до 87%.
Кроме того, впервые были законтрактованы ракеты Patriot PAC-2 GEM-T, а также подана заявка на закупку ракет PAC-3 за средства европейского кредита.
Какие еще проекты реализовало Минобороны под руководством Федорова
Среди других результатов работы можно выделить реформирование военной службы, в частности, введение контрактов с определенными сроками службы, новых механизмов возврата военнослужащих, самовольно оставивших часть, а также открытие рынка международного рекрутинга.
Также Министерство обороны провело три заседания в формате Рамштайн, в ходе которых партнеры объявили о новых пакетах военной поддержки Украины.
Отдельными направлениями стали создание лаборатории Trophy Lab, где международные партнеры могут исследовать захваченные российские образцы техники, а также запуск Defense AI Center A1, который должен ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта в оборонной сфере.