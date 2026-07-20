Чемпионат мира по футболу 2026 уже стал историей. Турнир, который впервые принимали сразу три страны, а именно США, Канада и Мексика, подарил болельщикам немало ярких матчей, драматических решений и неожиданных результатов. А финальный поединок еще раз подтвердил, что мундиаль остается основным футбольным событием планеты.

В решающем матче сборная Испании одержала победу над Аргентиной со счетом 1:0 и второй раз в своей истории стала чемпионом мира.

Бронзовую награду завоевала Англия, которая в результативном матче за третье место обыграла Францию.

Сейчас смотрят

После завершения турнира футбольные болельщики уже начали считать время до начала нового мундиаля.

Когда будет следующий чемпионат мира по футболу и какие страны будут его принимать, рассказываем дальше.

Чемпионат мира по футболу: когда следующий

Следующий чемпионат мира по футболу состоится в 2030 году. Турнир пройдет летом и станет особенным, ведь его посвятят 100-летию первого мундиаля в 1930 году.

Чемпионат мира 2030 года станет уникальным не только из-за юбилейной даты. Впервые в истории матчи турнира будут принимать сразу шесть стран, расположенных на трех континентах.

Стартовые матчи состоятся в Уругвае, Аргентине и Парагвае, ведь именно таким образом ФИФА решила отдать честь первому чемпионату мира, который почти столетие назад принимал Уругвай.

После этого основная часть турнира продолжится в Испании, Португалии и Марокко, где состоится большинство матчей, включая решающие стадии соревнований.

Когда следующий чемпионат мира по футболу: расписание

Календарь чемпионата мира по футболу 2030 специально скорректируют, чтобы сборные, которые будут открывать турнир в Южной Америке, не оказались в неравных условиях. ФИФА предусмотрела достаточно времени на дальние перелеты, восстановление, акклиматизацию и подготовку к следующим поединкам.

Три юбилейных матча в Южной Америке проведут еще до официального старта чемпионата мира, тогда как торжественное открытие мундиаля состоится уже в Марокко, Португалии и Испании.

Предварительный календарь выглядит так:

8-9 июня 2030: празднование 100-летия первого чемпионата мира и стартовые матчи Уругвая, Аргентины и Парагвая.

13-14 июня: официальная церемония открытия и первые матчи основной части турнира.

15-16 июня: дебютные игры других команд в группах Уругвая, Аргентины и Парагвая.

21-22 июня: второй тур в этих группах.

21 июля 2030: грандиозный финал чемпионата мира.

В ФИФА отмечают, что такой формат не изменит международный календарь матчей. Период, в течение которого национальные сборные смогут привлекать футболистов, останется таким же, как и на чемпионате мира 2026 года.

Чем запомнился чемпионат мира 2026 года

Финал ЧМ-2026 прошел 19 июля на стадионе Мэт-Лайф Стедиум в штате Нью-Джерси. В матче за трофей встретились Аргентина и сборная Испании.

Основное время победителя не определило. Аргентина почти не создавала опасных моментов, тогда как испанцы обладали территориальным преимуществом и гораздо чаще угрожали воротам соперника.

В экстра тайме Испания все-таки дожала соперника. На 106-й минуте победный гол забил Ферран Торрес, воспользовавшись передачей Нико Уильямса. Аргентина пыталась спасти матч, однако отыграться не смогла.

Для сборной Испании этот титул стал вторым в истории. Впервые Фурия Роха выиграла чемпионат мира в 2010, когда в финале победила Нидерланды.

Источник : FIFA

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.