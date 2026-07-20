Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что проведет разговор с президентом Владимиром Зеленским и подтвердит постоянную поддержку Украины со стороны Лондона.

Об этом сообщает издание Sky News.

Что заявил Бернем о поддержке Украины

– Позже сегодня я очень четко дам понять президенту Зеленскому, что, как вы знаете, ничего не изменилось. Я буду на 100% на его стороне, равно как и Кир Стармер, – подчеркнул Энди Бернем.

Бернем также напомнил, что в последние несколько лет, занимая должность мэра Великого Манчестера, он сотрудничал с украинскими мэрами.

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– Я возьму весь этот опыт с собой на новую должность, и у президента Зеленского не будет никаких сомнений в том, что поддержка Великобритании непреклонна, решительна, что она всегда будет рядом с ним, и я лично также буду рядом с ним, – подытожил он.

Напомним, 20 июля Энди Бернем официально стал премьер-министром Великобритании, сменив в должности Кира Стармера. После принятия королем Чарльзом III отставки предыдущего главы правительства монарх поручил Бернему сформировать новое правительство.

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