Ничего не изменилось: новый премьер Британии Бернем подтвердил поддержку Украины
- Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил, что проведет разговор с Владимиром Зеленским и подтвердит постоянную поддержку Украины со стороны Лондона.
- Бернем подчеркнул, что "ничего не изменилось" и он будет "на 100% на стороне" Украины, равно как и его предшественник Кир Стармер.
Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что проведет разговор с президентом Владимиром Зеленским и подтвердит постоянную поддержку Украины со стороны Лондона.
Об этом сообщает издание Sky News.
Что заявил Бернем о поддержке Украины
– Позже сегодня я очень четко дам понять президенту Зеленскому, что, как вы знаете, ничего не изменилось. Я буду на 100% на его стороне, равно как и Кир Стармер, – подчеркнул Энди Бернем.
Бернем также напомнил, что в последние несколько лет, занимая должность мэра Великого Манчестера, он сотрудничал с украинскими мэрами.
– Я возьму весь этот опыт с собой на новую должность, и у президента Зеленского не будет никаких сомнений в том, что поддержка Великобритании непреклонна, решительна, что она всегда будет рядом с ним, и я лично также буду рядом с ним, – подытожил он.
Напомним, 20 июля Энди Бернем официально стал премьер-министром Великобритании, сменив в должности Кира Стармера. После принятия королем Чарльзом III отставки предыдущего главы правительства монарх поручил Бернему сформировать новое правительство.