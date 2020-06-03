Протесты в США: мнения американцев о беспорядках

Первые протесты в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского начались 26 мая.
Мародерские грабежи и сожжение магазинов, похищение и поджог автомобилей, уличные драки и столкновения уже привели к первым жертвам как со стороны полиции, так и со стороны протестующих.
Беспорядки в США проходят в десятках (преимущественно крупных и развитых) городах. Факты ICTV пообщались с двумя американцами из разных штатов и узнали их мнение, почему протесты имеют такие последствия и что происходит в США сегодня.
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Беверли-Хиллз, штат Калифорния
Голливуд — самый известный район Лос-Анджелеса и главный символ американского кино. Неподалеку от Голливуда расположен не менее известный город Беверли-Хиллз.
В течение 30-31 мая сотни протестующих вышли на митинги, создавая стихийные беспорядки на центральных улицах города.
В дни протестов жителям и гостям города поступали сообщения с предупреждением о введении комендантского часа.
— С 16.00 до 5.30 завтра в городе Беверли-Хиллз вводится комендантский час. Гражданам строго запрещается находиться в общественных местах, парках и любых других публичных местах. Исключением являются ситуации, когда гражданам необходимо поехать или вернуться с работы и получить или оказать скорую спасательную помощь.
Крис Лоу — подполковник в Национальной гвардии штата Калифорния ВВС США. Он признался, что уже долгое время не чувствовал такого напряжения, находясь дома, а не на войне.
Крис убежден, что мирные протесты — это неотъемлемая часть американской демократии, но только если они действительно мирные.
— Я очень сочувствую тяжелому положению чернокожих американцев и поддерживаю их борьбу против расового неравенства, которому не место в ХХІ веке, однако я не могу и не буду поддерживать мародеров, воров и нарушителей Конституции.
Когда Крис возвращался домой с работы, то заметил на дорогах Беверли-Хиллз колонну из военных машин армии США.
Военнослужащих сюда направили для контроля за протестующими, которые отказались соблюдать комендантский час.
— Я отказываюсь понимать логику беспорядков, которые сводятся к ограблению, сожжению и уничтожению собственного города. Такие действия протестующих не почтили, а запятнали светлую память о Джордже Флойде. Уверен, он не хотел бы этого.
Часть американского общества возмутилась после заявления Дональда Трампа о возможном применении сил Национальной гвардии для установления безопасности и правопорядка на улицах США.
— Однако есть и другая часть общества, которая вынуждена круглосуточно защищать свою частную собственность, магазины, автомобили от нападения мародеров. Которая боится и не может выйти из собственных домов, потому что улицы буквально пылают. Это — не борьба со злом, это порождение нового зла.
Крис Лоу также рассказал, что количество полиции на улицах городов того или иного штата устанавливает руководство штата, а не президент. Большинство бунтов произошло именно из-за недостаточного противодействия правоохранителей.
— Будем надеяться, что лидеры протестующих опомнятся и публично извинятся за разрушение американских городов, за это бессмысленное, беззаконное и ужасное проявление анархии.
Чикаго, штат Иллинойс
Гораздо жестче были протесты в Чикаго. Автор Instagram-блога о жизни в Америке, эмигрантка из Украины Оля живет в самом центре мегаполиса, однако еще никогда не видела столько полиции на одной улице.
— Мне кажется, в какой-то момент люди перестали требовать правосудия, а просто захотели уничтожить город. Чикаго — город с давней историей, и в результате действий протестующих горели винтажные магазины, которым более 100 лет. Они мародерствуют, крушат банкоматы, они плюют полицейским в лицо прямо в прямых эфирах.
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Весь центр Чикаго участники протестов разрисовали граффити с бранными словами, некоторые из них даже поджигали флаги США.
Flags burning left and right #chicagoprotest pic.twitter.com/ret6IszKbm
— gabby (@gabriella_lowry) May 30, 2020
Оля добавляет, что среди протестующих — не только чернокожие, но и много белых.
— То, что происходит в США сегодня — просто ужасно.Я два дня не могла выйти из дома, не могла купить продуктов или просто заказать еду. Все выходные десятки вертолетов патрулировали улицы с воздуха, но протестующих было не остановить.
Друзья Оли поделились фото с Ukrainian Village — украинского района в Чикаго: бунты происходили и там. Утром жители района увидели разбитые витрины и горы мусора.
Оля также рассказала, что местные волонтеры (среди которых много афроамериканцев) не ждут помощи от власти и своими силами организуют так называемые субботники для уборки Чикаго.
— Самое печальное здесь то, что люди приходят и все убирают, а следующей ночью приходят они (протестующие — Ред.) и уничтожают все на своем пути. Я убеждена, что цель этих восстаний — это расшатывание и без того сложной ситуации в США. И дело здесь не в расизме, а в том, что такие протесты разрушают нашу страну, независимо от цвета кожи.
community showed up this morning to clean up the neighborhood. if you’re looking for a way to help, local businesses in black & brown communities could use it. #chicago #blacklivesmatterchicago #actionnow #chicagoprotests #localbusinesses pic.twitter.com/hKbZjyABMs
— Madison Muller (@g0ingmad) June 1, 2020
Что дальше?
По состоянию на начало июня случаи бунтов встречаются уже во всех штатах Америки: мирных протестов становится все меньше и меньше.
Американские телеканалы фиксируют многочисленные погромы в элитных районах Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Вашингтона, и в большинстве случаев полиция не препятствует действиям протестующих.
На фоне пандемии коронавируса в США советуют готовиться ко второй волне заболеваемости, поскольку огромные толпы на улицах могут стать катализатором к распространению Covid-19.
Президенту США Дональду Трампу стоит объединить вокруг себя команду из лучших специалистов, чтобы прекратить массовые беспорядки как можно быстрее и не прибегать к слишком радикальным методам, ведь ответ на протесты — это лакмусовая бумажка накануне президентских выборов в ноябре 2020 года.