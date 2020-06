Протесты в США: мнения американцев о беспорядках

Первые протесты в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского начались 26 мая.

Мародерские грабежи и сожжение магазинов, похищение и поджог автомобилей, уличные драки и столкновения уже привели к первым жертвам как со стороны полиции, так и со стороны протестующих.

Беспорядки в США проходят в десятках (преимущественно крупных и развитых) городах. Факты ICTV пообщались с двумя американцами из разных штатов и узнали их мнение, почему протесты имеют такие последствия и что происходит в США сегодня.

Голливуд — самый известный район Лос-Анджелеса и главный символ американского кино. Неподалеку от Голливуда расположен не менее известный город Беверли-Хиллз.

В течение 30-31 мая сотни протестующих вышли на митинги, создавая стихийные беспорядки на центральных улицах города.

В дни протестов жителям и гостям города поступали сообщения с предупреждением о введении комендантского часа.

Крис Лоу — подполковник в Национальной гвардии штата Калифорния ВВС США. Он признался, что уже долгое время не чувствовал такого напряжения, находясь дома, а не на войне.

Крис убежден, что мирные протесты — это неотъемлемая часть американской демократии, но только если они действительно мирные.

Когда Крис возвращался домой с работы, то заметил на дорогах Беверли-Хиллз колонну из военных машин армии США.

Военнослужащих сюда направили для контроля за протестующими, которые отказались соблюдать комендантский час.

Часть американского общества возмутилась после заявления Дональда Трампа о возможном применении сил Национальной гвардии для установления безопасности и правопорядка на улицах США.

Крис Лоу также рассказал, что количество полиции на улицах городов того или иного штата устанавливает руководство штата, а не президент. Большинство бунтов произошло именно из-за недостаточного противодействия правоохранителей.

Гораздо жестче были протесты в Чикаго. Автор Instagram-блога о жизни в Америке, эмигрантка из Украины Оля живет в самом центре мегаполиса, однако еще никогда не видела столько полиции на одной улице.

Весь центр Чикаго участники протестов разрисовали граффити с бранными словами, некоторые из них даже поджигали флаги США.

Оля добавляет, что среди протестующих — не только чернокожие, но и много белых.

Друзья Оли поделились фото с Ukrainian Village — украинского района в Чикаго: бунты происходили и там. Утром жители района увидели разбитые витрины и горы мусора.

Оля также рассказала, что местные волонтеры (среди которых много афроамериканцев) не ждут помощи от власти и своими силами организуют так называемые субботники для уборки Чикаго.

community showed up this morning to clean up the neighborhood. if you’re looking for a way to help, local businesses in black & brown communities could use it. #chicago #blacklivesmatterchicago #actionnow #chicagoprotests #localbusinesses pic.twitter.com/hKbZjyABMs

— Madison Muller (@g0ingmad) June 1, 2020