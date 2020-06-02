Афроамериканец Джордж Флойд из Миннеаполиса, чья смерть стала главным триггером для начала масштабных протестов и погромов в США, умер в результате умышленного удушения.

Такие выводы представили кураторы официальной медэкспертизы Майкл Баден и Аллесия Уилсон.

Официальной причиной смерти Флойда является остановка сердечно-легочной деятельности после сжатия и удушья шеи, и квалифицируется как убийство.

— Его фраза Я не могу дышать, к сожалению, у многих полицейских вызывает впечатление, что если ты можешь говорить, это значит, что ты дышишь. Это неправда, — сказал Баден на пресс-конференции.

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По словам эксперта, Джордж Флойд был здоровым и не имел никаких болезней, связанных с дыханием.

Его коллега Аллесия Уилсон добавила, что обследование на выявление токсинов и подготовка других отчетов продолжаются, однако сейчас уже ничего не сможет изменить внесенную причину смерти Флойда.

Результаты первой судмедэкспертизы обнаружили в крови Джорджа Флойда наркотические средства фентанил и метамфетамин, а также подозрения на гипертоническую болезнь сердца.

После таких результатов семья погибшего сообщила о проведении независимого вскрытия тела. Версия умышленного удушения подтвердилась.

Подозреваемым в убийстве Джорджа Флойда является офицер Дерек Шовин, который попал на кадры видео, где прижимает колено к шее Флойда, пока тот просил отпустить его. На кадрах прекрасно слышится фраза Флойда Я не могу дышать.

Дерека Шовина арестовали и сообщили о подозрении в убийстве третьей степени. У троих его коллег, которые также попали на кадры видео, отобрали полицейские значки.

Вечером 1 июня президент США Дональд Трамп обратился к американцам с требованием остановить акты насилия и мародерства во время протестов из-за гибели Джорджа Флойда.

Он также пообещал направить тысячи американских военнослужащих и силовиков для восстановления безопасности на улицах США.

Кроме уничтожения и массового хищения чужого имущества, участники протестов разрушают мемориалы и памятники, а также взламывают входы в зоопарки и выпускают животных на улицы. Дональд Трамп назвал это внутренним терроризмом.

По словам президента, все граждане имеют право на справедливое возмущение таким поступком офицера Шовина, однако призвал не приглушать светлую память Флойда шумом разъяренной толпы, назвав действия некоторых протестующих настоящим позором для США.