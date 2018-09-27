Столичная полиция расследует похищение иконы Георгия-Победоносца из Киево-Печерской Лавры.
О похищении иконы Георгия-Победоносца из Киево-Печерской Лавры сообщили в пресс-службе полиции Печерского райуправления полиции Киева, пишет Украинская правда.
– К нам поступило сообщение (об исчезновении иконы. – Ред.). Начато уголовное производство по части первой статьи 185 Уголовного кодекса, кража, – рассказали в пресс-службе.
Сейчас правоохранители устанавливают причастных к преступлению лиц.
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Проводятся следственные действия.
В полиции пока не смогли сказать стоимости похищенной иконы.
Как пишет Страна, у их редакции оказались фото вора с камер видеонаблюдения.
Напомним, Факты ICTV писали, что будет с Киево-Печерской и Почаевской лаврами после Томоса.
Фото: Страна