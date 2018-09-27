Столична поліція розслідує викрадення ікони Георгія-Побідоносця з Києво-Печерської Лаври.

Про викрадення ікони Георгія-Побідоносця з Києво-Печерської Лаври повідомили в прес-службі поліції Печерського райуправління поліції Києва, пише Українська правда.

– До нас надійшло повідомлення (про зникнення ікони. – Ред.). Розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 185 Кримінального кодексу, крадіжка, – розповіли у прес-службі.

Наразі правоохоронці встановлюють причетних до злочину осіб.

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Проводяться слідчі дії.

У поліції поки не змогли сказати вартість викраденої ікони.

Як пише Страна, у їхньої редакції опинилися фото злодія з камер відеоспостереження.

Нагадаємо, Факти ICTV писали, що буде з Києво-Печерською та Почаївською лаврами після Томосу.

Фото: Страна