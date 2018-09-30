В одному з міст Одеської області поліція затримала підозрюваного в згвалтуванні 8-річного хлопчика.

Про це повідомляється на сторінці ГУ Нацполіції в Одеській області у Facebook.

Напередодні мати дитини зі своєю подругою розпивала алкоголь, а в цей час її син гуляв по вулицях міста, коли до нього підійшов незнайомий чоловік і заговорив з ним, а потім повів дитину за гаражі, де спробував зґвалтувати.

Після невдалої спроби, зловмисник забрав дитину в багатоповерхівку, в якій проживав, піднявся з нею на технічний поверх в ліфтову, де протягом кількох годин бив і гвалтував протиприродним способом, а потім спустився в свою квартиру і ліг відпочивати.

Прокинувшись вранці, зловмисник втік в інший населений пункт.

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Вже вранці хлопчик пішов у напрямку свого будинку. У місті його побачила перехожа, яка вирішила супроводити додому. По дорозі дитина розповіла, що з нею сталося, і жінка відвела її в поліцію.

Місцезнаходження злочинця встановили, а його самого доставили у відділення поліції. Зараз з 35-річним чоловіком проводяться слідчі дії. Зловмисник дає свідчення.

Встановлено, що чоловік раніше судимий, має психічні розлади та перебуває на обліку у лікарів.

Крім цього з’ясувалося, що, повернувшись додому і не виявивши сина, мати хлопчика лягла спати.

В поліцію жінка планувала звернутися вранці, тому що, з її слів, “не хотіла турбувати правоохоронців вночі”.

Крім цього, в день трагедії жінка вже була притягнута до адміністративної відповідальності за ст. 184 за те, що систематично не виконувала свої обов’язки по вихованню сина. Родина хлопчика перебувала на обліку у відповідних службах.

В даний час вказану подію правоохоронці кваліфікували за ст. 153 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.







Чоловік побив і зґвалтував 8-річного хлопчика поки його мати пила з подругою / 4 фотографии

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