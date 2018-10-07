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В Болгарии изнасиловали и убили журналистку

В городе Русе в Болгарии убили журналистку Викторию Маринову. Она занималась расследованием коррупционных схем с участием средств Евросоюза.

Виктория Маринова работала на телеканале TVN, сообщает Русе Медиа.

Тело 30-летней Виктории обнаружил прохожий. У полиции пока не подозреваемых по этому делу. Прокуратура рассматривает все возможные версии преступления, в том числе и связанные с ее профессиональной деятельностью и личной жизнью.

В ОБСЕ уже отреагировали на жестокое убийство журналистки.

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– Шокированный убийством журналистки-расследователя Виктории Мариновой в Болгарии. Немедленно призываю к полному расследованию. Причастные к этому должны понести ответственность, – заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Арлем Дезир.

К слову, это уже третье убийство журналиста на территории ЕС за последний год. В октябре 2017 года на Мальте была убита журналистка Дафна Галиция, а в феврале 2018 года в Словакии погиб репортер Ян Кучак.

Ранее Факты ICTV писали, что во Франции совершено вооруженное нападение на азербайджанского журналиста Рахима Намазова и его жену.

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