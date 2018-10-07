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У Болгарії згвалтували і вбили журналістку

У місті Русе в Болгарії вбили журналістку Вікторію Марінову. Вона займалася розслідуванням корупційних схем за участі коштів Євросоюзу.

Вікторія Марінова працювала на телеканалі TVN, повідомляє Русе Медиа.

Тіло 30-річної Вікторії виявив перехожий. У поліції поки не має підозрюваних у цій справі. Прокуратура розглядає усі можливі версії злочину, зокрема, і пов’язаними з її професійною діяльністю та особистим життям.

В ОБСЄ уже відреагували на жорстоке вбивство журналістки.

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Шокований вбивством журналістки-розслідувачки Вікторії Марінової у Болгарії. Негайно закликаю до повного розслідування. Причетні до цього мають понести відповідальність, – заявив представник ОБСЄ з питань свободи преси Арлем Дезір.

До слова, це вже третє вбивство журналіста на території ЄС за останній рік. У жовтні 2017 року на Мальті була вбита журналістка Дафна Галіція, а у лютому 2018 року в Словаччині загинув репортер Ян Кучак.

Раніше Факти ICTV писали, що у Франції скоєно збройний напад на азербайджанського журналіста Рахіма Намазова та його дружину.

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