Колумбайн – це масове вбивство у американській школі, яке було заздалегідь підготовлене двома учнями старших класів Еріком Харрісом і Діланом Кліболдом.

Двоє старшокласників напали на учнів та персонал у школі Колумбайн зі стрілецькою зброєю та саморобними вибуховими пристроями. Трагедія сталася 20 квітня 1999 року.

Тоді 13 осіб було вбито, а 36 отримали поранення. Після жорстокої розправи підлітки застрелилися.

Ця подія отримала широкий резонанс у США і викликала бурхливі суперечки про необхідність посилення контролю над вогнепальною зброєю.

Проте напади на школи відбуваються час від часу і їх пов’язують саме з послідовниками масових вбивств у Колумбайні.

Цей інцидент також пов’язують з вибухом у Керчі (Крим), що стався сьогодні.

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Вранці, близько 11.30, в Керчі 22-річний студент політехнічного коледжу Владислав Росляков скоїв аналогічний напад на свій навчальний заклад.

8 вересня Росляков отримав дозвіл на рушницю 12 калібру, а кілька днів тому він придбав до нього 150 патронів. Зі зброєю він прийшов до коледжу і відкрив стрілянину по учнях.

За словами очевидців, 22-річний Ростляков відкривав двері кабінетів і стріляв по всіх кого бачив.

Також він приніс до школи вибуховий пристрій, який спрацював близько 12.00.

В результаті нападу 19 осіб загинули і близько 50 отримали поранення.

Після атаки Росляков застрелився. Його тіло знайшли в бібліотеці на другому поверсі.

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