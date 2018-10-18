Отец Владислава Рослякова рассказала, что ему было тяжело общаться с сыном.

Об этом пишут Известия.

Владислав ничего не рассказывал об учебе в колледже.

Отец Владислава также отметил, что у его сына не было друзей — раньше он общался лишь с приятелем детства, но сейчас связь с ним прервалась.

В целом, он охарактеризовал подростка воспитанным и неагрессивным, но довольно замкнутым человеком.

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Он добавил, что знал об увлечении сына компьютерными играми и оружием.

Напомним, 17 октября в Керчи 22-летний студент политехнического колледжа Владислав Росляков совершил нападение на свое учебное заведение.

По словам очевидцев, 22-летний Росляков открывал двери кабинетов и стрелял по всем кого видел.

Также он принес в школу взрывное устройство, которое сработало около 12.00. После атаки Росляков застрелился. Его тело нашли в библиотеке на втором этаже.

В результате нападения погибли 20 человек. Еще 10 человек находятся в реанимации, из них пятеро – в коматозном состоянии.