Батько Владислава Рослякова розповів, що йому було важко спілкуватися з сином.

Про це пишуть Известия.

Владислав нічого не розповідав про навчання в коледжі.

Батько Владислава також зазначив, що у його сина не було друзів – раніше він спілкувався лише з приятелем дитинства, але зараз зв’язок з ним перервався.

В цілому, він охарактеризував підлітка вихованим і неагресивним, але досить замкненою людиною.

Він додав, що знав про захоплення сина комп’ютерними іграми і зброєю.

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Нагадаємо, 17 жовтня у Керчі 22-річний студент політехнічного коледжу Владислав Росляков скоїв напад на свій навчальний заклад.

За словами очевидців, 22-річний Ростляков відкривав двері кабінетів і стріляв по всіх кого бачив.

Також він приніс до школи вибуховий пристрій, який спрацював близько 12.00. Після атаки Росляков застрелився. Його тіло знайшли в бібліотеці на другому поверсі.

У результаті нападу загинули 20 осіб. Ще 10 осіб перебувають у реанімації, з них 5 – у коматозному стані.