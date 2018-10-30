В Киевской области задержали банду подростков, подозреваемых в грабеже, угоне автомобилей и убийстве бездомного. Юношам 15, 16 и 17 лет.

Около 3.00 ночи 15-ти и 16-летний товарищи находились вблизи парка отдыха. В полуразрушенной постройке они заметили мужчину без определенного места жительства. Как выяснилось впоследствии, 50-летний пострадавший устроил там ночлег. Юноши по очереди, с особой жестокостью избивали бездомного руками и ногами, затем кирпичом. Наконец забрали мелочь – милостыню за день, и исчезли. Через некоторое время мужчина скончался, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Киевской области.

Следующее преступление случилось поздно вечером во время свидания. 25-летний житель Белой Церкви встретил у дома любимую, подарил букет цветов, в руках у него был Макбук. За этим наблюдали 16-летний фигурант уже вместе со старшим товарищем. Подростки напали на молодого человека, нанесли ему телесные повреждения и отобрали дорогой гаджет.

После совершения этого преступления несовершеннолетних и задержали полицейские.

– Также 16-летний парень обоснованно подозревается в угоне авто в Белой Церкви и ограблении 50-летнего мужчины, у которого посреди улицы были отобраны мобильный телефон и золотая цепочка с крестиком, – добавили в полиции.

По каждому факту совершения несовершеннолетними преступлений полиция открыла уголовные производства. Судом уже избрана в отношении каждого мера пресечения: двое старших – под домашним арестом, 15-летнего отпустили сразу после слушания.

Ранее Факты ICTV писали, что в Косове Ивано-Франковской области 5 мужчин взорвали ресторан.

Фото: Dmytro Tolmachov | Dreamstime.com