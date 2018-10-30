У Київській області затримали банду підлітків, які підозрюються у грабежі, угоні автомобілів та вбивстві безхатька. Юнакам 15, 16 та 17 років.

– Близько 3 години ночі 15-ти та 16-річний товариші знаходилися поблизу парку відпочинку. В напівзруйнованій споруді вони помітили чоловіка без постійного місця проживання. Як з’ясувалося згодом, 50-річний потерпілий облаштував там нічліг. Юнаки по черзі, з особливою жорстокістю били безхатченка руками і ногами, потім цеглою. Насамкінець забрали дріб’язок – милостиню за день, та зникли. За деякий час чоловік помер, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Київській області.

Наступний злочин трапився пізно ввечері під час побачення. 25-річний житель Білої Церкви зустрів біля будинку кохану, подарував букет квітів, в руках у нього був Макбук. За цим з майданчику спостерігали той самий 16-річний фігурант вже разом із старшим товаришем. Підлітки напали на молодого чоловіка, нанесли йому тілесні ушкодження та відібрали дорогий гаджет.

Після скоєння цього злочину неповнолітніх і затримали поліцейські.

– Також 16-річний хлопець обґрунтовано підозрюється у викраденні авто у Білій Церкві та пограбуванні 50-річного чоловіка, у якого серед вулиці було відібрано мобільний телефон та золотий ланцюжок з хрестиком, – додали у поліції.

За кожним фактом вчинення неповнолітніми злочинів поліція відкрила кримінальні провадження. Судом вже обрано відносно кожного міру запобіжного заходу: двоє старших – під домашнім арештом, 15-річного відпустили одразу після слухання.

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Фото: Dmytro Tolmachov | Dreamstime.com