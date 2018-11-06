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В Австралии акула убила туриста

В штате Квинсленд (Австралия) акула напала на 33-летнего мужчину во время морской прогулки. Турист скончался из-за полученных травм.

Об этом сообщает BBC.

Турист в составе группы отдыхающих ходил на яхте к острову Уитсандей и был укушен во время купания. Спасти его не удалось так как мужчина потерял много крови.

Нападение акулы произошло в сумерках. Именно в это время они становятся более активными.

Турист стал третьей жертвой акул возле острова Уитсандей с сентября.

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В 18 и 19 сентября от атак акул там пострадали 46-летняя женщина и 12-летняя девочка. Их удалось спасти, но ребенок потерял ногу.

Береговая охрана и рыболовная служба отловили нескольких крупных тигровых и белых акул. После этого пляжи Уитсандей были объявлены безопасными для купания.

Статистика нападения акул в 2018 году выглядит так: 1 погибший и 16 раненых.

Напомним, 28 сентября на Багамских островах акула напала на лодку рыбака, ловившего барракуду.

Фото: dreamstime.

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